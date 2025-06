Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrer bei Abbiegeunfall leicht verletzt

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Als der Fahrer eines Hyundai am Dienstag (03.06.2025) von der Unternahmerstraße kommend nach links in die Wilhelmstraße einbiegen wollte, erfasste der 53-Jährige gegen 13 Uhr einen Radfahrer. Der Mann aus Nachrodt-Wiblingwerde gab bei der Unfallaufnahme durch die Polizei an, dass er den 56-Jährigen übersah, da er durch die Sonne geblendet wurde. Der E-Bike-Fahrer aus Hagen fuhr in die Beifahrertür des Autos und stürzte über die Motorhaube zu Boden. Hierbei verletzte sich der Mann leicht. Der 56-jährige Radfahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell