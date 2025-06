Polizei Hagen

POL-HA: 47-jähriger Kiosk-Einbrecher vorläufig festgenommen

Hagen-Mitte (ots)

Polizeibeamte nahmen in der Nacht auf Mittwoch (04.06.2025) einen 47-jährigen Tatverdächtigen nach einem Kiosk-Einbruch in der Innenstadt vorläufig fest. Gegen 03.45 Uhr wurden die Beamten zum Schwenke Zentrum in der Elberfelder Straße alarmiert. Der Betreiber des Kiosks in dem Einkaufszentrum hatte eine Meldung über die Auslösung der Alarmanlage erhalten. Als die Polizisten eintrafen, sahen sie einen Mann, der beim Erblicken des Streifenwagens innerhalb des Zentrums über die Rolltreppe nach oben flüchtete. Sie stellten den 47-Jährigen und legen ihm Handschellen an. Ersten Ermittlungen zufolge hatte er die Scheibe des Kiosks mit einer Spitzhacke eingeschlagen und anschließend Tabakwaren aus der Auslage gestohlen. Bei der Tat zog er sich eine Schnittverletzung an der Hand zu. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest und brachten ihn nach einer ärztlichen Behandlung zum Polizeigewahrsam. Auf Antrag der Hagener Staatsanwaltschaft wird der Tatverdächtige voraussichtlich noch am heutigen Nachmittag einem Haftrichter vorgeführt. (sen)

