Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer in der Notaufnahme wird per Haftbefehl gesucht und leistet Widerstand

Hagen-Wehringhausen (ots)

Ein per Haftbefehl gesuchter Mann randalierte am Mittwochmorgen (04.06.2025) in einem Hagener Krankenhaus und leistete bei dem anschließenden Polizeieinsatz Widerstand. Die Beamten wurden gegen 06.30 Uhr zur Grünstraße gerufen. In der Ambulanz trafen sie auf den 40-jährigen Hagener, der sich nach einer ärztlichen Behandlung dem Krankenhauspersonal gegenüber aggressiv verhielt. Bei einer Überprüfung der Personalien des Randalierers stellte sich heraus, dass dieser wegen des Diebstahls per Haftbefehl gesucht wurde. Als die Beamten ihm diese Information mitteilten, wurde er auch ihnen gegenüber aggressiv und beleidigte sie. Im weiteren Verlauf leistete der Hagener Widerstand gegen die Einsatzkräfte, als diese ihn zum Streifenwagen bringen wollten. Die Polizisten brachten den Gesuchten in eine Justizvollzugsanstalt und leiteten Strafverfahren wegen des Widerstands und der Beleidigung gegen ihn ein. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell