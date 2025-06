Polizei Hagen

POL-HA: Betrug auf Supermarktparkplatz - Unbekannter tritt als Uhrenhändler auf und stiehlt 83-jährigem Mann Bargeld

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Ein 83-jähriger Mann fiel bereits am Dienstagmorgen (03.06.2025) auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Hohenlimburg einem Betrüger zum Opfer. Der Unbekannte sprach den Hagener gegen 10 Uhr auf dem Parkplatz in der Straße Auf dem Lölfert an und begleitete ihn zu seinem Auto. Der Unbekannte sagte, dass er Armbanduhren verkaufe und zeigte dem 83-Jährigen drei Exemplare. Anschließend fragte er den Mann, wie viel Bargeld er in seiner Geldbörse habe. Als der Senior sein Portemonnaie hervorholte, nutzte der Betrüger einen günstigen Moment und stahl einen dreistelligen Betrag daraus. Der Unbekannte war etwa 45 Jahre alt und 180 cm groß. Er sprach akzentfreies Deutsch, hatte blonde, nach oben gegelte Haare und trug ein weißes Hemd sowie eine helle Hose. Die Kripo hat die Ermittlungen wegen des Betruges übernommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell