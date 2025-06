POL-HA: 94-Jährige wird Handtasche geraubt - Polizei sucht Zeugen

Hagen-Wehringhausen (ots) - Ein per Haftbefehl gesuchter Mann randalierte am Mittwochmorgen (04.06.2025) in einem Hagener Krankenhaus und leistete bei dem anschließenden Polizeieinsatz Widerstand. Die Beamten wurden gegen 06.30 Uhr zur Grünstraße gerufen. In der Ambulanz trafen sie auf den 40-jährigen Hagener, der sich nach einer ärztlichen Behandlung dem ...

mehr