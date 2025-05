Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Tausch der Gebäude und Rufnummern: Polizeistation Langenselbold und Polizeiautobahnstation Südosthessen starten am 24. Mai ihren Wirkbetrieb: Zentralere Lage im jeweiligen Zuständigkeitsbereich

Hanau / Langenselbold (ots)

(cl/lei) Nachdem das neue Polizeirevier Hanau bereits am 17. Mai seinen Betrieb aufgenommen hat (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6033882), folgen nun, wie angekündigt, die Polizeistation Langenselbold sowie die Polizeiautobahnstation Südosthessen. Offizieller Start beider Dienststellen ist am kommenden Samstag, 24. Mai 2025.

Dabei handelt es sich um einen örtlichen Tausch: Die bisherige Polizeistation Hanau II zieht in die Räumlichkeiten der ehemaligen Polizeiautobahnstation Langenselbold und wird zur Polizeistation Langenselbold. Zuständig ist die neue Station künftig für das Gebiet der ehemaligen Polizeistation Hanau II - mit Ausnahme des Hanauer Stadtteils Lamboy, der seit letztem Samstag durch das Polizeirevier Hanau betreut wird.

Durch die neue, zentralere Lage der zukünftigen Polizeistation Langenselbold erfolgt ein geografischen Lückenschluss zwischen Maintal und Gelnhausen. Somit wird die polizeiliche Präsenz im westlichen Main-Kinzig-Kreis sichtbar gestärkt, wodurch sich überwiegend verkürzte Anfahrtswege ergeben und die polizeiliche Reaktionsfähigkeit dadurch verbessert wird. Durch die zentralere Lage können geografisch sowohl der Polizeiposten Bruchköbel, als auch der Polizeiposten Erlensee, aufgelöst werden. Zukünftig werden in den beiden Kommunen die Schutzleute vor Ort regelmäßige Sprechzeiten anbieten und als Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger tätig sein.

Im Gegenzug zieht die derzeitige Polizeiautobahnstation Langenselbold in die Liegenschaft der einstigen Polizeistation Hanau II um und firmiert künftig unter dem Namen Polizeiautobahnstation Südosthessen. Der Dienstbezirk der Autobahnpolizei, die für das komplette Polizeipräsidium Südosthessen zuständig ist, bleibt unverändert.

Wie die neue Polizeistation Langenselbold, rückt auch die Autobahnpolizei in ihrem Zuständigkeitsbereich in eine zentralere Lage. Dies ermöglicht eine Verbesserung der verkehrstechnischen Anbindung an die Autobahnen und Bundesstraßen im Zuständigkeitsbereich.

NEUE ERREICHBARKEITEN: TAUSCH DER RUFNUMMERN

Doch nicht nur die Räumlichkeiten wechseln - auch die Telefonnummern der beiden Dienststellen werden getauscht. Die Polizeistation Langenselbold ist künftig unter der Rufnummer 06183 91155-0 erreichbar. Die Rufnummer der Autobahnpolizei wird die 06181 9010-0 sein. In Notfällen ist selbstverständlich weiterhin der Polizeinotruf 110 zu wählen.

"Mit der Polizeistation Langenselbold sowie der Polizeiautobahnstation Südosthessen schaffen wir örtlich jeweils zentralere Strukturen und gehen - nach der Implementierung des Polizeireviers Hanau - die nächsten wichtigen Schritte zur Optimierung der Sicherheitsstruktur in Hanau sowie im Main-Kinzig-Kreis", erklärt Polizeipräsident Daniel Muth. "Mit den neuen Standorten können wir effektiver auf die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger reagieren. Allen, die an dieser Umstrukturierung beteiligt sind und diesen Prozess so zügig umgesetzt haben, spreche ich meinen herzlichen Dank aus. Wir sind überzeugt davon, dass wir damit den richtigen Weg gehen, die Polizei in der Region noch wirkungsvoller aufzustellen", so der Behördenleiter.

Beide neuen Dienststellen und die dort tätigen Kolleginnen und Kollegen stehen weiterhin rund um die Uhr für die Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung - nah, erreichbar, stets mit offenen Ohren, offenen Türen und einem klaren Auftrag: Ihre Sicherheit!

Technik, Akten, Fahrzeuge sowie viele Umzugskisten mit IT-Ausrüstung wechselten daher in den letzten Tagen und Wochen zwischen den beiden Liegenschaften, in welchen noch kleinere handwerkliche Arbeiten notwendig waren. Die Vorbereitungen sind nun abgeschlossen, sodass die Beamtinnen und Beamten pünktlich am Samstag den Start der neuen Dienststellen einläuten können.

ANSCHRIFT UND KONTAKTDATEN:

Polizeistation Langenselbold:

Polizeipräsidium Südosthessen

Polizeidirektion Main-Kinzig Polizeistation Langenselbold Autobahnmeisterei 10 64505 Langenselbold Telefon (Amtsleitung): 06183 91155-0 E-Mail: pst-langenselbold.ppsoh@polizei.hessen.de

Polizeiautobahnstation Südosthessen:

Polizeipräsidium Südosthessen

Direktion Verkehrssicherheit/Sonderdienste Polizeiautobahnstation Südosthessen Cranachstraße 1 63452 Hanau Telefon (Amtsleitung): 06181 9010-0 E-Mail: dvs-past.ppsoh@polizei.hessen.de

Offenbach, 21.05.2025, Pressestelle, Christopher Leidner

