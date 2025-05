Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Auseinandersetzung zwischen Autofahrer und Radfahrer: Polizei ermittelt und sucht Zeugen; Kassiererin bedroht und beleidigt;Fernrohr und Mundharmonika von Einbrechern mitgenommen und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Auseinandersetzung zwischen Autofahrer und Radfahrer: Polizei ermittelt und sucht Zeugen - Hanau

(fg) Am Montagnachmittag gerieten ein Autofahrer und ein Radfahrer in der Straße "Friedrich-Ebert-Anlage" an einer rotzeigenden Ampel körperlich aneinander, weshalb die Polizei nun unter anderem wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung sowie Beleidigung ermittelt und nach Zeugen sucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 43 Jahre alte Autofahrer den Radfahrer gegen 13.25 Uhr auf der Brüder-Grimm-Straße überholt haben; nach Angaben des 53 Jahre alten Radlers aus Hanau soll der Überholvorgang mit unzureichendem Sicherheitsabstand vollzogen worden sein.

Als der 43-Jährige an der Ampelanlage zur Kreuzung der "Friedrich-Ebert-Anlage" zum Stillstand kam, soll der Radfahrer diesen zur Rede gestellt haben. Die anfängliche Meinungsverschiedenheit über den vorangegangenen Überholvorgang entwickelte sich dann zu einem Wortgefecht weiter. Im Verlauf dieser verbalen Streitigkeiten soll es dann auch zu gegenseitigen Beleidigungen gekommen sein; hierbei sei der Autofahrer wohl auch aufgrund seiner Herkunft beleidigt worden. Die zunächst verbalen Streitigkeiten entwickelten sich kurz darauf zu einer handfesten Auseinandersetzung. Hierbei zog sich der 53-Jährige Verletzungen im Gesicht zu, die durch den hinzugezogenen Rettungsdienst behandelt wurden. Anschließend kam er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der 43-Jährige blieb offenbar unverletzt. Unbeteiligte waren in der Zwischenzeit eingeschritten und hatten die beiden Männer getrennt. Beim Eintreffen der Polizei waren diese potentiell wichtigen Zeugen jedoch nicht mehr vor Ort. Die Polizei sucht diese Personen sowie weitere Zeugen und ist zur Hinweisaufnahme unter der Rufnummer 06181 100-120 erreichbar.

2. Kupferkabel von Baustellengelände gestohlen - Hanau / Innenstadt

(fg) Unbekannte waren am Wochenende auf einem Baustellengelände in der Daimlerstraße (einstellige Hausnummern) zugange und stahlen rund 500 Meter Kupferkabel. Zwischen Freitagabend, 23.30 Uhr und Montagmorgen, 8 Uhr, schnitten die Täter zunächst einen etwa zwei Meter hohen Maschendrahtzaun auf, um auf das Gelände zu gelangen. Anschließend nahmen die Unbekannten ihre Beute an sich und flohen. Möglicherweise nutzten die Täter ein Fahrzeug zum Abtransport. Der am Zaun entstandene Schaden beträgt rund 500 Euro. Hinweise zum Einbruch und dem anschließenden Diebstahl nimmt die Kriminalpolizei unter der

3. Kassiererin bedroht und beleidigt - Hanau

(fg) Am Montag kam es gegen 21.50 Uhr in einer Lidl-Filiale in der Straße "Kinzigbogen" zu einem Polizeieinsatz. Hintergrund war ein Vorfall an der Kasse, bei dem ein Kunde offenbar die Wartezeit in der längeren Schlange nicht hinnehmen wollte. Der Mann soll sich mit einer Flasche Wein an anderen Kunden vorbeigedrängelt und lautstark seinen Unmut geäußert haben. Dabei soll er die Kassiererin zudem bedroht und beleidigt haben - auch eine andere Mitarbeiterin sei anschließend durch den Mann verbal massiv angegangen worden.

Mehrere Angestellte und der Filialleiter griffen ein und verständigten die Polizei. Diese stellte die Identität des 46-Jährigen fest, nahm Strafanzeigen wegen des Verdachts der Bedrohung und Beleidigung auf und erteilte einen Platzverweis. Dem Mann wurde zudem ein Hausverbot für die Filiale ausgesprochen.

4. Fenster eingeschmissen und ins Haus eingestiegen - Hanau / Großauheim

(cb) Bislang Unbekannte beschädigten am Sonntag, zwischen Mitternacht und 2 Uhr, das Fenster eines Einfamilienhauses in der Uferstraße (90er-Hausnummern) und drangen anschließend ins Innere ein. Dort durchsuchten sie dann sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Ob sie Beute machten, ist bislang noch unklar. Die Ganoven richteten allerdings einen Sachschaden von etwa 500 Euro an. Das Einbruchskommissariat in Hanau nimmt Zeugenhinweise unter der 06181 100-123 entgegen.

5. Fernrohr und Mundharmonika von Einbrechern mitgenommen - Hammersbach / Marköbel

(cb) Ein Fernrohr und eine Mundharmonika nahmen Einbrecher mit, nachdem sie am Montag, zwischen 2.15 und 2.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Castellstraße (einstellige Hausnummern) eingebrochen waren. Nach derzeitigen Kenntnissen hebelten sie ein Kellerfenster auf und verursachten dadurch einen Sachschaden von 150 Euro. Nachdem sie durch das geöffnete Fenster eingestiegen waren, durchsuchten sie das Kellergeschoss. Vermutlich wurden die Hausbesitzer durch die Geräusche im Keller wach, sodass die Einbrecher lediglich mit dem Musikinstrument und dem Fernrohr die Flucht ergriffen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte unter der Telefonnummer 06181 100-123 an die Kriminalpolizei in Hanau.

Offenbach, 20.05.2025, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell