POL-OF: Festnahme auf frischer Tat: 25-Jähriger soll Graffitis gesprüht haben - Aufzeichnung durch Videoschutzanlage

(lei) Eine aufmerksame Streife der Offenbacher Stadtpolizei hat am frühen Mittwochmorgen einen 25-jährigen gestellt, nachdem dieser im Bereich des Marktplatzes mehrere Graffitis aufgesprüht haben soll. Der junge Mann war den Ordnungshütern gegen 0.50 Uhr aufgefallen, als er die Schmierereien vorgenommen haben soll, unter anderem an einer Bushaltestelle. Kurz darauf erfolgte seine vorläufige Festnahme und die Überstellung an eine hinzugezogene Streife des Polizeireviers Offenbach. Der Tatverdächtige, bei dem eine Spraydose sichergestellt wurde, musste vorübergehend für weitere polizeiliche Maßnahmen mit auf die Wache. Im Zuge der Ermittlungen, die nun wegen Verdachts der Sachbeschädigung geführt werden, liegen bereits Aufnahmen der Tat von der öffentlichen Videoschutzanlage vor, die nun ausgewertet werden. Weitere Zeugen melden sich bitte unter 069 8098-5100 beim Polizeirevier.

Offenbach, 21.05.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

