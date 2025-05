Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Schiebetür für Geldabhebung aufgedrückt: Nächtlicher Bankbesuch scheitert an Vernebelungsanlage - Ermittlungen wegen Hausfriedensbruch

Dreieich (ots)

(lei) Er wollte scheinbar nur Geld abheben, das aber ganz offensichtlich mit Nachdruck: Ein etwa 1,85 Meter großer Unbekannter wollte am frühen Mittwochmorgen in Offenthal wohl seine Barschaft auffüllen und suchte hierzu gegen 0.40 Uhr eine Bankfiliale in der Borngartenstraße auf. Die hatte zu dem Zeitpunkt natürlich geschlossen. Da die Schiebetür nicht öffnete, schob der etwa 30 Jahre alte Mann mit dunklen kurzen Haaren diese kurzerhand mit beiden Händen auf. Beim Betreten des Innenraums löste dann jedoch die Vernebelungsanlage aus, woraufhin er ohne Geld zu holen flüchtete. Bekleidet war er mit einer dunklen Adidas- Trainingsjacke mit weißen Streifen an den Ärmeln, einer hellen Hose und grauen Sneaker. Sachschaden an der Tür entstand nach ersten Informationen wohl nicht. Die Polizei ermittelt nun wegen Hausfriedensbruchs und sucht nicht nur den Unbekannten, sondern auch Zeugen, die gebeten werden, sich unter der Rufnummer 06103 9030-0 zu melden.

Offenbach, 21.05.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

