Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe, Pkw Diebstahl - Neuenkirchen (bei Sulingen), Verkehrsunfallflucht - Bassum, Fahrerin leicht verletzt ---

Diepholz (ots)

Weyhe - Pkw Diebstahl

Am späten Mittwochabend gegen 22.45 Uhr haben unbekannte Täter einen Pkw Audi Q5 eines Autohauses in Kirchweyhe entwendet. Eine Zeugin überraschte die Täter, die vom Außengelände des Autohauses Im Bruch einen Pkw entwenden wollten. Als die Täter durch die Zeugin gestört wurden, flüchteten sie Hals über Kopf mit dem gestohlenen Audi. Zuvor hatten sie falsche Kennzeichen an dem Pkw angebracht. Bei ihrer Flucht fuhren sie noch gegen einen Betonpoller. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb erfolglos. Der Schaden beträgt mehrere Zehntausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Neuenkirchen (bei Sulingen) - Unfallflucht

Am Mittwochmittag gegen 14.45 Uhr wurde ein in der Cantruper Straße am Straßenrand geparkter Pkw VW-Golf von einem unbekannten Fahrzeug touchiert und beschädigt. Der Unbekannte flüchtete anschließend, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Am VW-Golf entstand ein Schaden von über 1000 Euro. Ein Zeuge beobachtete die Unfallflucht, konnte sich aber nur die Automarke Audi in der Farbe weiß merken. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Bassum - Fahrerin leicht verletzt

Eine 18-jährige Pkw-Fahrerin wurde am Mittwochvormittag gegen 09.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Cantruper Straße / Osterbinde leicht verletzt. Sie wollte an der Kreuzung die Cantruper Straße queren und übersah dabei den Pkw einer 57-jährigen Fahrerin. Die 57-Jährige befuhr die Cantruper Straße von Neubruchhausen in Richtung Bassum. Die 18-jährige leicht verletzte Fahrerin versorgte der Rettungsdienst. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Schaden von mindestens 2000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell