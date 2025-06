Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke-Okel - Automat gesprengt ---

Diepholz (ots)

Anwohner wurden in der Nacht zu Donnerstag gegen 03.30 Uhr in Okel, Okeler Straße, durch einen lauten Knall geweckt. Unbekannte hatten einen Zigarettenautomaten gesprengt. Die Anwohner informierten sofort die Polizei. Als diese eintraf, fand sie einen völlig zerstörten Zigarettenautomaten vor. Teile des Automaten und einzelne Schachteln Zigaretten lagen über die gesamte Straße verteilt. Mehrere Teile waren sogar bis in den gegenüberliegenden Seitenraum geflogen. Die Diebe hatten nach der Sprengung die Kasse und einige Tabakwaren entwendet und waren dann unerkannt geflüchtet. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen ein. Die blieb bis in die Morgenstunden erfolglos. Der Schaden beträgt nach ersten Erkenntnissen mehrere Tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

