Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe, Widerstand geleistet - Stuhr, Einbrüche in Firmen - Syke, Verkehrsunfall mit Verletzten ---

Diepholz (ots)

Weyhe - Widerstand geleistet

Ein 22-Jähriger hat am Montagnachmittag gegen 14.30 Uhr vor dem REWE-Markt in der Leester Straße Widerstand geleistet und sich gegen seine Festnahme durch die Polizei erheblich gewehrt. Dabei schlug und trat er um sich und bespuckte die Polizei. Nachdem der 22-Jährige am Vormittag beim Ladendiebstahl erwischt worden war und ein Hausverbort erhalten hatte, begab er sich erneut in den Markt. Als Mitarbeiter ihn auf das Hausverbot aufmerksam machten, wurde er aggressiv. Die Mitarbeiter riefen die Polizei, die den aggressiven Mann festnahmen und zur Dienststelle verbrachten. Bei der Festnahme leistete der 22-Jährige erheblichen Widerstand, trat und schlug die Polizei. Ihm mussten Handfesseln angelegt werden. Als er auch noch spuckte, wurde ihm ein Spuckschutz über den Kopf gezogen. Anschließend brachte ihn die Polizei zur Dienststelle. Verletzt wurde bei dem Widerstand zum Glück niemand.

Stuhr - Einbrüche in Firmen

Unbekannte sind im Laufe des letzten Wochenendes in zwei Firmen in Stuhr- Brinkum Nord eingebrochen. In der Zeit von Samstag bis Montag verschafften sich die Täter Zutritt zu einer im Bau befindlichen Halle. Aus der Halle wurden Kupferkabel im Wert von rund 7000 Euro entwendet. In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen Unbekannte in einen Kfz-Betrieb in der Gottlieb-Daimler-Straße ein. Die Täter entwendeten aus der Werkstatt ein TV und Auslesegeräte. Nachdem sie sich gewaltsam Zutritt zum Büro verschafft hatten, entwendeten sie Werkzeuge und eine Geldkassette. Der Schaden beträgt mehrere Zehntausend Euro. Die Polizei Weyhe bittet unter Tel. 0421 / 80660 um Hinweise.

Syke - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag gegen 13.20 Uhr sind im Kreuzungsbereich Nordwohlder Straße / Siemensstraße zwei Pkw kollidiert und zwei Fahrerinnen verletzt worden. Eine 44-jährige Fahrerin hatte den vorfahrtberechtigten Pkw einer 62-jährigen Fahrerin übersehen und beide waren kollidiert. Beide leicht verletzten Fahrerinnen versorgte der Rettungsdienst und brachte sie anschließend ins Krankenhaus. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell