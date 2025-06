Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Twistringen - Diebstahl von Werkzeug

Polizei sucht Zeugen ---

Diepholz (ots)

Bereits Anfang der letzten Woche in den Nächten zu Dienstag und zu Mittwoch sind Unbekannte in Twistringen, Mörsen, in Scheunen/Lagerhallen eingebrochen und haben diverse Werkzeuge entwendet.

In der Nacht zu Dienstag wurden aus einer Scheune in der Dorfstraße mehrere Stihl Arbeitsgeräte entwendet. Der genaue Schaden ist noch unbekannt.

In der Nacht zu Mittwoch wurden dann aus einer Halle in der Friedebrinkstraße mehrere Werkzeuge, darunter ein Hochdruckreiniger, entwendet. Der Schaden beträgt mindestens 2000 Euro.

In beiden Fällen müssen der oder die Täter ein Fahrzeug für den Abtransport des Diebesgutes benutzt haben. Die Polizei Twistringen bittet daher Zeugen, denen etwas Ungewöhnliches aufgefallen ist, sich unter Tel. 04243 / 970570 zu melden.

