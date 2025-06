Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 21.06.2025

Diepholz

Schwaförden - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen im Ortsteil Mallinghausen

Am Freitag, den 20.06.2025, gegen 11:40 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Mallinghausen/ Sulinger Straße in Mallinghausen zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Eine 91-jährige Fahrzeugführerin aus der Samtgemeinde Schwaförden befuhr mit ihrem Pkw die Landesstraße aus Fahrtrichtung Sudwalde kommend und beabsichtigte ihre Fahrt in Richtung Schwaförden fortzusetzen. Im Kreuzungsbereich übersah sie aus bislang ungeklärter Ursache einen 46-jährigen Fahrzeugführer aus der Samtgemeinde Siedenburg, der die Sulinger Straße aus Fahrtrichtung Affinghausen kommend in Fahrtrichtung Schwaförden befuhr. Durch die Kollision der Fahrzeuge wurden diese erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Beide Fahrzeuginsassen wurden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und mittels Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt.

Diebstahl einer Motorsense

Am Freitagabend kam es in Stuhr-Varrel, auf dem Gelände eines Supermarktes, zum Diebstahl einer Motorsense. Eine Firma war dort mit Mäharbeiten beschäftigt. Als das Markengerät für einen Moment abgelegt wurde, nutzte dies offenbar ein Täter, um das hochwertige Gerät zu entwenden. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Diebstahl eines Pkw-Anhängers

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde ein Pkw-Anhänger mit dem Kennzeichen DH-HA 1975 entwendet, der auf dem sogenannten Pendlerparkplatz an der Bremer Straße in Stuhr-Brinkum abgestellt war. Nach Angaben des Geschädigten handelt es sich um einen sogenannten Plateau-Anhänger mit einem Wert von mehreren hundert Euro.

Diebstahl eines E-Scooters

Am Donnerstagnachmittag wurde ein verschlossen abgestellter E-Scooter entwendet, der an einer Haltestelle am ZOB in Stuhr-Brinkum stand. Trotz eines Kabelschloßes gelang es einem bislang Unbekannten den E-Scooter an sich zu nehmen. Es entstand ein Schaden von ca. 350,-EUR

Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin Am Freitagmittag, gegen 12:30 h, kam es in Stuhr-Brinkum zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw einer 34-jährigen Stuhrerin und dem Fahrrad einer 52-jährigen Bremerin. Die Frau aus Stuhr befuhr den Brunnenweg in Richtung Bassumer Straße und wollte auf diese einbiegen. Dabei beachtete sie nicht die Vorfahrt der Radfahrerin, die bei dem Unfall leicht verletzt wurde. Darüber hinaus entstand ein Schaden von ca. 1.000,-EUR

2 E-Scooter-Fahrerinnen stürzen und verletzen sich Am Freitagmittag befuhren zwei E-Scooter-Fahrerinnen, 14 und 15 Jahre, in Weyhe die Straße Kleine Heide. Aufgrund eines Fahrfehlers stürzte die 15-jähgrige; da die 14-jährige vermutlich einen zu geringen Sicherheitsabstand hielt, stürzte diese über die 15-jährige. Beide wurden dabei leicht verletzt. Auch der Sachschaden hielt sich in Grenzen.

