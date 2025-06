Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz, Ladendiebe festgenommen - Twistringen, Gegen Baum geprallt - Stuhr, Verkehrsunfall an Kreuzung ---

Diepholz (ots)

Diepholz - Ladendiebe festgenommen

Die Polizei hat am Mittwochnachmittag am E-Center in Diepholz, Thüringer Straße, und im Stadtgebiet Diepholz drei Ladendiebe festgenommen.

Der Ladendetektiv im E-Center hatte die drei Männer beobachtet, wie sie u.a. mehrere Flaschen Whisky einsteckten und den E-Center ohne zu bezahlen verlassen wollten. Einen Mann konnte der Detektiv noch im E-Center festhalten. Die alarmierte Polizei konnte, nach Hinweisen eines Zeugen, den Pkw der Ladendiebe samt Fahrer im Stadtgebiet antreffen. Den dritten Mann nahm die Polizei im Nahbereich des E-Centers fest, er war zu Fuß unterwegs. Alle drei, 29, 35 und 55 Jahre alten Männer wurden zur Dienststelle verbracht. Im Pkw hat die Polizei diverse Flaschen Whisky und anderes Diebesgut sichergestellt. Zwei Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Einen Mann nahm die Polizei aufgrund eines noch offenen Haftbefehls fest und brachte ihn in die Justizvollzugsanstalt.

Twistringen - Gegen Baum geprallt

Eine 39-jährige Fahrerin ist am Mittwochmittag gegen 13.50 Uhr in Twistringen, Osterkamp, mit ihrem Pkw von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die 39-Jährige befuhr die Straße Osterkamp in Richtung Osterstraße. Vermutlich aus Unachtsamkeit geriet sie mit dem Pkw von der Straße ab, überfuhr ein Verkehrszeichen und prallte schließlich gegen einen Baum. Die Fahrerin und ihr dreijähriges Kind versorgte der Rettungsdienst und brachte sie vorsorglich ins Krankenhaus. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt ca. 4500 Euro.

Stuhr - Verkehrsunfall an Kreuzung

Am Mittwochnachmittag gegen 16.50 Uhr kollidierten zwei Pkw an der sogenannten "Haferflockenkreuzung" in Stuhr. Eine 15-jährige Mitfahrerin in einem der Pkw wurde dabei leicht verletzt. Ein 29-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Varreler Landstraße und wollte an der Kreuzung nach links in die Kirchhuchtinger Landstraße abbiegen. Er übersah dabei den Pkw einer 47-jährigen Fahrerin, die im Gegenverkehr von der Stuhrer Landstraße geradeaus in die Varreler Landstraße fahren wollte. Bei der Kollision wurde die 15-jährige Mitfahrerin im Pkw der Mutter leicht verletzt. An beiden Pkw entstand ein Schaden von zusammen ca. 10000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell