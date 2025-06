Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke, Mit Leichtkraftrad gestürzt - Weyhe, Pkw beschädigt und geflüchtet ---

Syke - Mit Leichtkraftrad gestürzt

Ein 17-jähriger Fahrer ist am Dienstagmittag gegen 14.00 Uhr in Syke, Friedeholzstraße, mit seinem Leichtkraftrad gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. In einer Kurve verlor er 17-Jährige die Kontrolle über sein Leichtkraftrad und stürzte. Der Rettungsdienst versorgte den Leichtverletzten und brachte ihn vorsichtshalber ins Krankenhaus.

Weyhe - Pkw beschädigt und geflüchtet

In Kirchweyhe, Am Fuhrenkamp, ist am Dienstagvormittag ein Pkw Land Rover beschädigt worden. Zwischen 08.25 und 12.15 Uhr wurde der auf dem Parkstreifen abgestellte Pkw von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher flüchtete, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Am Land Rover entstand ein Schaden von ca. 4000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

