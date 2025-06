Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Barnstorf, Unfallflucht mit hohem Schaden - Sulingen, Rauchentwicklung an Schule - Varrel (Sulingen), Polizei fasst Einbrecher ---

Diepholz (ots)

Barnstorf - Unfallflucht mit hohem Schaden

Ein Pkw Audi wurde am Montagvormittag zwischen 8.40 Uhr und 09.20 Uhr in Barnstorf Am Markt von einem Unbekannten erheblich beschädigt. Der Pkw war auf dem Parkplatz Am Markt zwischen Rathaus und Volksbank geparkt und wurde von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher flüchtete, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Am dem Pkw Audi entstand ein Schaden von ca. 10000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Barnstorf, Tel 05442 / 804770, entgegen.

Sulingen - Rauchentwicklung an BBZ Ulderup

Am Montagvormittag gegen 10.40 Uhr löste die Brandmeldeanlage der BBZ Ulderup in der Bogenstraße aus. Grund hierfür war Rauchentwicklung in einer Toilette. Noch bevor die Feuerwehr eintraf, konnte eine brennende Toilettenrolle von einem Lehrer gelöscht werden. Tatverdächtig ist ein 17-jähriger Schüler. Er wurde von der Polizei zur Dienststelle verbracht.

Varrel bei Sulingen - Jugendliche Einbrecher gefasst

Drei Jugendliche/Kinder wurden am Montag gegen 18.10 Uhr dabei beobachtet, wie sie in ein Wohnhaus in der Straße Auf der Loge einbrechen. Eine Zeugin beobachtete die Drei und verständigte sofort die Polizei. Die erste Polizeistreife überraschte die drei Einbrecher im Garten hinter dem Haus. Als die Drei die Polizei erblickten, ergriffen sie die Flucht. Zwei konnten noch im Garten festgenommen werden, der Dritte flüchtete zunächst. Er wurde später an seiner Anschrift angetroffen. Die Drei waren über einen Container in das Obergeschoss des Wohnhauses eingebrochen und hatten mehrere Räume durchsucht. Aus dem Erdgeschoss entwendeten sie einen Kasten Limonade. Die Polizei nahm die drei Jugendlichen/Kinder mit zur Dienststelle und übergab sie dort den Erziehungsberechtigten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell