Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr, Zwei Verletzte und hoher Sachschaden - Syke, Diebstahl von Kupferblechen ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Zwei Verletzte und hoher Sachschaden

Bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung B 51 / Bremer Straße (B 6) in Stuhr-Seckenhausen wurden am Montagnachmittag zwei Fahrer verletzt und es entstand ein Schaden von ca. 80000 Euro.

Ein 76-jähriger Fahrer befuhr mit seinem Pkw die B 51 in Richtung Bremen. Als er an der Einmündung zur B 6 nach links in Richtung Brinkum abbiegen wollte, übersah er den Pkw einer 59-jährigen Fahrerin, die im Gegenverkehr aus Richtung Bremen in Richtung Seckenhausen fuhr. Beide Fahrzeuge kollidierten, dabei wurden beide Fahrer leicht verletzt. Auch ein drittes Fahrzeug wurde durch herumfliegende Teile beschädigt. Nach kurzer Versorgung durch den Rettungsdienst konnten beide Fahrer nach Hause entlassen werden. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B 51 war für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge ca. eine Stunde halbseitig gesperrt. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Syke - Diebstahl von Kupferblechen

In der Zeit von Freitagmittag letzter Woche bis Montagmorgen haben Unbekannte Kupferbleche am Rathaus auf dem Hinrich-Hanno-Platz entwendet. Der oder die Täter montierten an der Bibliothek zwei Fensterbänke und eine Türsohle aus Kupfer ab und entwendeten sie. Der Schaden wird auf ca. 800 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

