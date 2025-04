Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl von Buntmetall

Gera (ots)

Gera: Unbekannte Täter drangen zwischen dem 31.03.2025 und dem 01.04.2025 in ein Gebäude in der A.-S.-Makarenko Straße in Gera ein. Sie entwendeten Buntmetall einer ansässigen Firma in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Betrages. Zudem entstand weiterer Sachschaden von circa 500 Euro. Anschließend verließen die Täter das Objekt unerkannt. Die Ermittlungen wurden durch die zuständige Polizeidienststelle aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gera unter der Telefonnummer 0365 / 829 - 0 entgegen. (Bezugsnummer: 0083379/2025)(SR)

