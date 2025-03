POL-MFR: (314) Anwohner nach Brand in Mehrfamilienhaus leicht verletzt

Treuchtlingen (ots) - Am späten Mittwochabend (26.03.2025) brachen Unbekannte in eine Wohnung in Treuchtlingen (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen) ein und entwendeten daraus Wertgegenstände. Die Kriminalpolizei Ansbach ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. In der Zeit zwischen 20:15 Uhr und 21:45 Uhr drangen unbekannte Personen mutmaßlich über ein Fenster in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der ...

