POL-MFR: (312) Ordner nach Fußballspiel beraubt und schwer verletzt - mehrere Tatverdächtige identifiziert

Nach dem Zweitligaspiel SpVgg Greuther Fürth - Hannover 96 im Sportpark Ronhof / Thomas Sommer am 15.12.2024 (Sonntag) griffen mehrere zunächst unbekannte Personen ein Mitglied des Ordnungsdienstes an, verletzten den Mann schwer und entwendeten dessen Jacke. Die Kriminalpolizei Nürnberg konnte nun mehrere Tatverdächtige identifizieren. Gegen vier Personen stellte die Staatsanwaltschaft Haftantrag.

Gegen 15:50 Uhr befand sich ein 20-jähriges Mitglied des Ordnungsdienstes zwischen der Nordtribüne und dem Treppenabgang, als der Mann von mehreren zunächst unbekannten Personen angesprochen und aufgefordert wurde, seine Jacke auszuziehen. Diese trug die Aufschrift eines an dieser Begegnung nicht beteiligten Fußballvereins. Da der 20-Jährige seine Jacke nicht herausgeben wollte, griffen ihn die um ihn stehenden Männer an und traktierten ihn mit Schlägen und Tritten. Dabei zogen sie ihm die Jacke gewaltsam aus und entfernten sich anschließend in Richtung des sogenannten Fanbunkers. Der Geschädigte erlitt durch den Angriff unter anderem mehrere Frakturen und begab sich später in ein Krankenhaus.

Im weiteren Verlauf übernahm das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts des schweren Raubes und gründete zur Abarbeitung des komplexen Sachverhalts die Ermittlungskommision 'Nord'. In den folgenden Monaten werteten die Beamten eine Vielzahl von Videosequenzen aus. Im Zuge der akribischen Ermittlungsarbeit, die in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth geführt wurde, erhärtete sich schließlich der Tatverdacht gegen mehrere Personen aus dem Fürther Fanbereich.

Das Amtsgericht Nürnberg erließ in der Folge Durchsuchungsbeschlüsse für zehn Objekte in Fürth, Zirndorf und Langenzenn, welche die Ermittler am Dienstagvormittag (25.03.2025) gemeinsam mit Kräften des USK Mittelfranken sowie der Einsatzzüge Erlangen und Schwabach vollzogen. Hierbei stellten die Polizisten wichtige Beweismittel sicher und nahmen vier Tatverdächtige (23, 27, 29, 32) vorläufig fest. Diese wurden gestern (26.03.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Fürth zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Dieser erließ gegen alle vier Personen Haftbefehle, welche er gegen Auflagen, die unter anderem ein Stadionverbot umfasst, außer Vollzug setzte.

Die Ermittlungen dauern unterdessen weiter an. Auskünfte zum Fortgang des Verfahrens erteilt nun die Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth, Frau Oberstaatsanwältin Heike Klotzbücher, unter der Telefonnummer 0911 321-2780.

