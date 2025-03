POL-MFR: (309) Schwerer Verkehrsunfall in Erlangen - Radfahrer lebensgefährlich verletzt

Ansbach (ots) - Am späten Sonntagabend (23.03.2025) brach ein Mann in das Firmengebäude eines Autoteile- und Zubehörgeschäfts in Ansbach ein. Die Polizei nahm noch vor Ort einen 40-jährigen Tatverdächtigen fest. Gegen 23:00 Uhr ging bei einer Sicherheitsfirma der Einbruchsalarm eines Autoteile- und Zubehörgeschäfts in der Berghofstraße in Ansbach ein. Als die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes nach dem rechten ...

