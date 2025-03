Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (308) Mutmaßlichen Einbrecher festgenommen

Ansbach (ots)

Am späten Sonntagabend (23.03.2025) brach ein Mann in das Firmengebäude eines Autoteile- und Zubehörgeschäfts in Ansbach ein. Die Polizei nahm noch vor Ort einen 40-jährigen Tatverdächtigen fest.

Gegen 23:00 Uhr ging bei einer Sicherheitsfirma der Einbruchsalarm eines Autoteile- und Zubehörgeschäfts in der Berghofstraße in Ansbach ein. Als die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes nach dem rechten sahen, stellten sie fest, dass ein Fenster gewaltsam geöffnet war und verständigten die Polizei.

Beim Eintreffen der alarmierten Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Ansbach wurden Beamte auf einen Mann aufmerksam, welcher beim Erblicken der Streifenwägen zu Fuß die Flucht ergriff. Die Beamten holten den Mann ein und nahmen ihn vorläufig fest. Der Mann führte bei der Festnahme unter anderem eine Vielzahl von Geldmünzen sowie eine Sturmhaube mit sich.

Da im Anwesen der Firma mehrere Automaten und Kassen aufgebrochen wurden, muss der Mann sich nun wegen des Verdachts des Einbruchs strafrechtlich verantworten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf gut 3000 Euro geschätzt.

Erstellt durch: Michael Petzold / bl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell