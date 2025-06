Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Diepholz vom 15.06.2025

Diepholz (ots)

Mitteilungen des Einsatz- und Streifendienstes der PI Diepholz

Zeugenaufruf - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Hüde

Am Samstag, den 14.06.2026, kommt es im Zeitraum von 16:30 Uhr bis 20:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Regattastraße in Hüde, in dessen Folge sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat. Ein 58-jähriger Pkw-Führer aus Belm/LK Osnabrück, stellt seinen grauen Pkw Kia Ceede am rechten Fahrbahnrand der Regattastraße in Hüde ab und begibt sich anschließend an den nahegelegenen Dümmer-See. Als der 58-jährige später zu seinem Pkw zurückkehrt, stellt dieser einen Schaden am hinteren linken Heck seines Pkw fest. Durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer wurde mutmaßlich beim Fahren in oder beim Fahren aus der hinter dem Pkw des Geschädigten gelegenen Parklücke der Pkw Kia des Geschädigten beschädigt. Die Schadenshöhe am Pkw des Geschädigten beträgt schätzungsweise 2000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den verursachenden Pkw geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Diepholz unter Tel.: 05441-9710 in Verbindung zu setzen.

Mitteilungen für den Bereich des PK Syke

Zeugenaufruf - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort mit verletzter 17-jähriger Radfahrerin in Bassum-Döhren

Am 12.06.2025 befährt eine 17-jährige Bassumerin gegen 06:50 Uhr mit ihrem Pedelec den Radweg der Bundesstraße 51 aus Richtung Bremen in Fahrtrichtung Bassum. In Höhe der rechtsseitigen Einmündung der L 340/Stühren biegt ein weißer Kastenwagen, welcher die Bundesstraße in gleiche Richtung befahren hat, nach rechts auf die L340/Stühren ab und missachtet hierbei den Vorrang der 17-jährigen Radfahrerin, die den Einmündungsbereich in Richtung Bassum passiert. Es kommt zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch die 17-jährige stürzt. Der Fahrzeugführer des Transporters steigt zunächst aus und spricht die Verletzte in gebrochener deutscher Sprache an. Während die 17-jährige noch im telefonischen Kontakt mit Angehörigen steht, steigt der Unfallverursacher wieder in seinen Transporter und entfernt sich anschließend in Richtung Stühren unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die verletzte 17-jährige und den entstandenen Schaden zu kümmern. Die 17-jährige wird später einem Krankenhaus zugeführt, wo sie stationär aufgenommen wird. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Kastenwagen mit grüner Aufschrift. Das Fahrzeug besitzt eine Diepholzer Zulassung und weist aufgrund des Unfalls Schäden im Bereich der Beifahrertür auf. Die genaue Schadenshöhe ist nicht bekannt. Die Polizei Syke bittet Zeugen sich zu melden und nimmt Hinweise zu dem Fahrzeugführer oder dem Transporter unter Tel.: 04242-9690 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell