Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bassum, Verkehrsunfall mit drei Verletzten - Aschen, Brand eines Pkw ---

Diepholz (ots)

Bassum - Drei Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag wurden an einer Kreuzung in Bassum drei Personen verletzt.

Eine 69-jährige Fahrerin befuhr mit ihrem Pkw die Köbenstraße und wollte die Kreuzung Seefeldstraße Richtung Jakobsweg queren. Sie übersah dabei den Pkw eines 57-jährigen Fahrers, der von rechts kommend die Seefeldstraße befuhr. Beide Pkw kollidierten und beide Fahrer wurden verletzt. Auch ein 37-jähriger Mitfahrer im Pkw des 57-Jährigen wurde verletzt. Alle drei versorgte der Rettungsdienst und brachte sie anschließend in ein Krankenhaus. An den Pkw entstand ein Schaden von insgesamt ca. 29000 Euro.

Aschen - Brand eines Pkw

Am späten Donnerstagabend brannte aus noch ungeklärter Ursache in der Vechtaer Straße (B 69) der Motorraum eines Pkw.

Der 34-jährige Fahrer eines Renault Megane befuhr die Vechtaer Straße, als er gegen 23.40 Uhr Funkenflug im Motorraum des Pkw bemerkte. Als er anhielt und nachschaute, brannte bereits der gesamte Motorraum. Die alarmierte Feuerwehr löschte das Feuer. Der Pkw wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden, der Schaden kann noch nicht beziffert werden.

