POL-DH: --- Weyhe, Verkehrsunfall mit vier Verletzten - Eydelstedt, Einbruch in Wohnhaus

Diepholz (ots) - Hüde und Lembruch - Diebstähle von Minibaggern Gleich zwei Minibagger wurden in der Nacht von Montag auf Dienstag in Hüde und Lembruch entwendet. Von einer Baustelle in Hüde, Sandbrinker Weg, wurde in der Zeit zwischen Montag, 20 Uhr, und Dienstag, 06.30 Uhr, ein Minibagger im Wert von ca. 45000 ...

