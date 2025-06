Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: ---Hüde und Lembruch, Diebstähle von Minibaggern - Syke, Unfallflüchtiger ohne Führerschein ---

Diepholz (ots)

Hüde und Lembruch - Diebstähle von Minibaggern

Gleich zwei Minibagger wurden in der Nacht von Montag auf Dienstag in Hüde und Lembruch entwendet.

Von einer Baustelle in Hüde, Sandbrinker Weg, wurde in der Zeit zwischen Montag, 20 Uhr, und Dienstag, 06.30 Uhr, ein Minibagger im Wert von ca. 45000 Euro entwendet. Ebenfalls von einer Baustelle in Lembruch, Mittelweg, wurde am Dienstag zwischen 0.15 Uhr und 0.20 Uhr ein Minibagger im Wert von ca. 10000 Euro entwendet. Hierbei wurden zwei Unbekannte beobachtet, wie sie den Minibagger mit einem Kfz-Anhänger abtransportieren. Die Polizei bittet Zeugen, die den Abtransport in Hüde oder auch Lembruch bemerkt haben und Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge geben können, sich unter Tel. 05443 / 203440 zu melden.

Syke - Unfallverursacher flüchtet, kehrt aber zurück

Ein 28-jähriger Unfallverursacher ist am Dienstagabend nach einem Verkehrsunfall in der Straße Herrlichkeit (B 6) zunächst geflüchtet, dann aber zum Unfallort zurückgekehrt.

Gegen 180.30 Uhr befuhr eine 36-jährige Fahrerin mit ihrem Pkw die B 6 in Richtung Bremen. Als sie an der Einmündung Hachedamm abbiegen wollte und verkehrsbedingt anhalten musste, reagiert der nachfolgende 28-jährige Pkw-Fahrer zu spät und fuhr auf. Anschließend entfernte er sich zunächst, kehrte aber dann zum Unfallort zurück. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei stellte sich schnell heraus, warum der Fahrer zunächst geflüchtet war. Der 28-Jährige ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Er musste eine Blutprobe abgeben. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro.

