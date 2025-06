Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 08.06.2025

Diepholz (ots)

Lemförde - Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich, Verstoß "rechts vor links" Am 07.06.2025, gegen 11:08 Uhr, kam es in Lemförde im Kreuzungsbereich der Schildstraße/ Untere Bergstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Ein 47-jähriger Mann aus Lemförde übersah dabei mit seinem PKW Daimler einen von rechts kommenden und bevorrechtigten 19-jährigen Mann aus Diepholz mit seinem PKW BMW. Beide PKW wurden bei dem Unfall beschädigt und es entstand ein Sachschaden von ca. 13000 Euro.

Sulingen - Einbruchdiebstahl in PKW

Am 07.06.2025 gegen 11:00 Uhr, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in einen PKW in einer Tiefgarage in der Straße Vogelsang in Sulingen. Ein unbekannter Täter schlug mit einem unbekannten Gegenstand eine Seitenscheibe am PKW ein und durchwühlte das Fahrzeuginnere. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Der Sachschaden wird auf rund 150 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sulingen unter der Telefonnummer 04271-9490 zu melden.

