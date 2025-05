POL Schwaben Nord: Ladendieb in Haft

Augsburg (ots) - Autobahn A8 / AS Augsburg Ost / FR Stuttgart - Am Mittwoch (14.05.2025) war ein 58-jähriger Autofahrer alkoholisiert auf der A8 unterwegs. Gegen 14.15 Uhr meldeten Zeugen bei der Polizei ein Auto, das in Schlangenlinien unterwegs war. Kurze Zeit später stellte eine Polizeistreife den 58-jährigen Volvo-Fahrer auf der A8 fest. Hierbei kam der 58-Jährige beinahe von der Fahrbahn ab und fuhr in ...

mehr