POL Schwaben Nord: Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer

Augsburg (ots) - Stadtbergen - Am Mittwoch (14.05.2025) entwendete ein 63-Jähriger ein Motorrad in der Ulmer Landstraße. Gegen 15.30 Uhr war der 63-Jährige in einem dortigen Motorradgeschäft. Bei einer Probefahrt im Hof fuhr der 63-Jährige plötzlich davon und Mitarbeiter verständigten die Polizei. Im Rahmen der Ermittlungen stoppten Polizeibeamte den Mann an ...

