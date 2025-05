LPI-GTH: Thüringentag - zweiter Veranstaltungstag

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Am Samstag, den 03.05.2025 gegen 10:40 Uhr stellte ein Lieferant seinen Transporter vor dem Kaufland in Arnstadt ab, genauer rechterhand des Haupteinganges und verließ sein Fahrzeug, ohne es zu verschließen. Der Umstand wurde genutzt, um eine größere Menge an Bargeld aus dem Führerhaus zu entwenden. Die Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen des ...

