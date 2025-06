Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 07.06.2025

Diepholz (ots)

Sulingen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht In der Zeit von Donnerstagabend, 20:00 Uhr, bis zum Freitagnachmittag, 15:30 Uhr, wurde in der Potsdamer Straße in Sulingen die Grundstücksmauer eines Anwohners durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Mögliche Zeugen des Unfalls sowie Hinweisgeber zum verursachenden Fahrzeug werden gebeten, sich bei der Polizei in Sulingen unter 04271/949-0 zu melden.

Kirchdorf - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss Am frühen Samstagmorgen, gegen 05:30 Uhr, kollidierte der BMW eines 18-jährigen Fahrzeugführers in der Brinkstraße in Kirchdorf in einer Rechtskurve mit einem Straßenbaum. Der 18-jährige sowie seine drei Mitfahrer verletzten sich dabei leicht. Durch den Aufprall wurde der Baum gefällt. Am BMW entstand Totalschaden. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten eine Alkoholbeeinflussung des Fahrers von 1,39 Promille fest, sodass ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten wurde.

Kirchdorf - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht Am 07.06.2025, gegen 08:00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Bahrenborsteler Straße in Kirchdorf ein geparkter Seat mutmaßlich durch ein ein- oder ausparkendes Fahrzeug beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Mögliche Zeugen des Unfalls sowie Hinweisgeber zum verursachenden Fahrzeug werden gebeten, sich bei der Polizei in Sulingen unter 04271/949-0 zu melden.

