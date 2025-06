Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bruchhausen-Vilsen - Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt ---

Diepholz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen gegen 08.45 Uhr in Bruchhausen-Vilsen, Lange Straße, wurde eine 55-jährige Pedelec-Fahrerin schwer verletzt.

Die Pedelec-Fahrerin befuhr hinter ihrem Mann die Lange Straße vom Kreisverkehr kommend in Richtung Martfeld. Vom Kreisverkehr in die gleiche Richtung fuhr ein 34-Jähriger mit seinem Lkw. Der Lkw-Fahrer ließ beim Rechtsabbiegen von der Lange Straße in die Straße Am Bahnhof zunächst den Ehemann mit seinem Pedelec durchfahren, um dann abzubiegen. Er übersah die nachfolgende 55-jährige Ehefrau mit ihrem Pedelec und beide kollidierten. Die Frau stürzte und wurde schwer verletzt, insbesondere am Kopf. Ein Rettungshubschrauber flog die 55-Jährige mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Lebensgefahr kann nicht ausgeschlossen werden. Der Ehemann und der Lkw-Fahrer wurden nicht verletzt und vom Rettungsdienst betreut. Der Unfallort wurde für die Unfallaufnahme, auch durch einen Gutachter, mehrere Stunden gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell