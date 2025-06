Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr, Pkw und Linienbus kollidieren - Twistringen, Verkehrsunfall mit Verletzten und hohem Schaden ---

Diepholz (ots)

Twistringen - Verkehrsunfall mit Verletzten

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Mörsen, Lindenstraße (B 51), wurde ein 46-jähriger Pkw-Fahrer verletzt. Gegen 16.40 Uhr befuhr der 46-Jährige mit seinem Pkw die B 51 in Richtung Barnstorf. Zur gleichen Zeit wollte ein 38-Jähriger mit seinem Pkw aus einem Grundstück auf die B 51 einbiegen. Er übersah dabei den Pkw des 46-Jährigen und beide kollidierten. Der Rettungsdienst versorgte den 46-Jährigen und brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt ca. 25000 Euro.

Stuhr - Kollision mit Linienbus

Am Mittwochnachmittag gegen 17.10 Uhr sind in der Leester Straße an der Abfahrt der Ortsumgehung Brinkum ein Pkw und ein Linienbus kollidiert. Eine 83-jährige Fahrerin wollte mit ihrem Pkw von der Ortsumgehung kommend, nach links in Richtung Leeste abbiegen. Hierbei übersah sie den Linienbus, der von Leeste in Richtung Brinkum unterwegs war. Beide Fahrzeuge kollidierten, dabei blieben beide Fahrer und auch alle Fahrgäste unverletzt. Der Pkw der 83-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden beträgt ca. 20000 Euro.

