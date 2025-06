Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Aktionstag "sicher.mobil.leben - Kinder im Blick": Gemeinsam für einen sicheren Schulweg ---

Diepholz (ots)

Kinder sicher zur Schule - mit Lotsen, Walking Bus und praktischer Verkehrserziehung

Am landesweiten Aktionstag,03.06.25,"sicher.mobil.leben - Kinder im Blick" stand die Sicherheit von Kindern im Straßenverkehr im Mittelpunkt. Unter dem Motto "Sicherer Schulweg - gemeinsam Verantwortung übernehmen" engagierten sich Polizei, Schulen, Elterninitiativen und Kommunen mit zahlreichen Aktionen im ganzen Land - auch im Landkreis Diepholz. 25 Polizeikräfte im Einsatz - 4 Präventionsveranstaltungen - 330 Fahrzeugkontrollen

Insgesamt 25 Kolleginnen und Kollegen der Polizeiinspektion Diepholz beteiligten sich aktiv am Aktionstag. Vier Präventionsveranstaltungen wurden in Kindergärten und Grundschulen durchgeführt - mit dem Ziel, Kinder spielerisch und altersgerecht für Gefahren im Straßenverkehr zu sensibilisieren. Zeitgleich führten die Einsatzkräfte umfangreiche Verkehrskontrollen im Umfeld von Schulen und Kindergärten durch. Dabei wurden rund 330 Fahrzeuge kontrolliert. In 41 Fällen mussten Verstöße festgestellt werden - darunter Gurtmuffel, Handy am Steuer und insbesondere Verkehrsverstöße im Zusammenhang mit sogenannten "Elterntaxis". Die Polizei kündigte an, auch künftig gezielte Kontrollen in diesen sensiblen Bereichen durchzuführen.

Zebrastreifenführerschein:Spielerisches Lernen für die Kleinsten Ein besonderes Highlight war die Aktion im Kindergarten Weyhe-Lahausen: Dort absolvierten 35 Vorschulkinder ihren "Zebrastreifenführerschein" - begleitet durch die Polizei. Die Kinder lernten mit viel Freude, wie sie sich sicher an Zebrastreifen verhalten, warum sie Blickkontakt zu Fahrern aufnehmen sollten und wann es wirklich sicher ist, die Straße zu überqueren. Stolz nahmen alle Kinder am Ende ihre Urkunde entgegen - ein gelungener Einstieg in die Welt der sicheren Mobilität.

"Elterntaxi" kontra Eigenständigkeit: Kinder brauchen Übung Ein zentrales Thema des Aktionstages war erneut das "Elterntaxi". Viele Eltern bringen ihre Kinder aus Sicherheitsbedenken direkt bis vor das Schultor - mit teils unübersichtlichen und gefährlichen Situationen im morgendlichen Verkehrschaos. Verkehrspädagogen und Polizeikräfte warnen jedoch: Sichere Verkehrsteilnahme kann nur durch Übung und Eigenständigkeit erlernt werden.

"Kinder lernen nicht durch Worte, sondern durch Tun", sagt Polizeioberkommissarin Johanna Hoffmeister. "Sie brauchen die Gelegenheit, den Schulweg selbstständig zu gehen - natürlich begleitet und vorbereitet, aber nicht permanent bevormundet."

Walking Bus und Lotsendienste: Gemeinsam unterwegs Eine gute Alternative zum Elterntaxi ist der Walking Bus: Dabei gehen Kinder in Gruppen gemeinsam zur Schule, begleitet von Eltern oder Ehrenamtlichen. Gleichzeitig erhielten Schüler- und Elternlotsen besondere Anerkennung - sie sind eine wichtige Stütze der Verkehrssicherheit im Schulumfeld. Die Polizei ruft Kommunen dazu auf, dieses Ehrenamt aktiv zu fördern und öffentlich wertzuschätzen. Mehr als ein Aktionstag Der gestrige Tag war ein starkes Zeichen - doch echte Veränderung braucht dauerhafte Strukturen. Die Polizeiinspektion Diepholz zieht eine positive Bilanz, betont aber auch: Sichere Schulwege entstehen nur im Zusammenspiel von Eltern, Schulen, Kommunen und Polizei. Nur wenn alle mithelfen, können Kinder sicher und selbstständig mobil sein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell