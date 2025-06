Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr, Transporter aufgebrochen - Sudwalde, Sachbeschädigung am Kindergarten - Diepholz, Straße verunreinigt ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Transporter aufgebrochen

In der Zeit von Freitag letzter Woche bis zum Montagmorgen haben Unbekannte in Stuhr-Groß Mackenstedt zwei Transporter aufgebrochen und daraus diverse Werkzeuge entwendet. Die Mercedes Transporter standen auf dem Gelände des Küchentreffs in der Proppstraße. Der Schaden beträgt ca. 8000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Sudwalde - Sonnensegel beschädigt

Unbekannte haben in der Zeit von Mittwoch der letzten Woche bis zum Montagmorgen auf dem Freigelände des Kindergartens in der Affinghäuser Straße ein Sonnensegel beschädigt. Die Unbekannten zerschnitten das Segel an mehreren Stellen. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Diepholz - Straßen verunreinigt

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch, 21.05.2025, in Diepholz eine Dieselspur in mehreren Straßen hinterlassen. In der Zeit von 00.00 Uhr bis 08.00 Uhr zog sich die Verunreinigung über die Straßen "Am Bahnhof", "An der Bahn", "Niedersachsenstraße", "Starogarder Straße", "Wellestraße" und "Prinzhornstraße". Der Verursacher konnte bislang nicht ausfindig gemacht werden. Durch die Verunreinigung und deren Beseitigung entstand ein Schaden von mindestens 3000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

