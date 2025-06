Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bassum, Verkehrsunfall an Kreuzung - Sulingen, Diebstahl aus Lagerhalle ---

Diepholz (ots)

Bassum - Verkehrsunfall an Kreuzung

Bei einem Verkehrsunfall in Neubruchhausen an der Kreuzung Seefeldstraße / Köbenstraße wurden am Dienstagmorgen zwei Pkw erheblich beschädigt, verletzt wurde zum Glück niemand. Gegen 06.35 Uhr war eine 45-jährige Fahrerin mit ihrem Pkw von der Köbenstraße in die Kreuzung eingefahren, ohne auf den Verkehr zu achten. Ihr Pkw kollidierte mit dem Pkw eines 51-jährigen Fahrers, der auf der Seefeldstraße in Richtung Henstedt unterwegs war. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden beträgt ca. 35000 Euro.

Sulingen - Rasentraktor entwendet

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag zwischen 16.30 Uhr und 08.00 Uhr in Nechtelsen einen Rasentraktor entwendet. Der oder die Diebe entfernten in einer offenen Lagerhalle gewaltsam die Sicherung des Traktors. Zusammen mit einer Motorsäge wurde der Rasentraktor entwendet und abtransportiert. Da der Abtransport möglicherweise beobachtet wurde, bittet die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, um Hinweise. Der Schaden beträgt ca. 5000 Euro.

