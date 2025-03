Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Unfall mit fünf Fahrzeugen und einer schwerverletzten Person

Selm (ots)

Gegen 15.55 Uhr befuhr am Montag (17.03.2025) eine 19-jährige Selmerin mit ihrem Pkw die Kreisstraße in Selm in Richtung "Alte Zechenbahn". Aufgrund eines Rückstaus an einem dortigen Kreisverkehr bremste die Selmerin ihr Fahrzeug ab, übersah dabei einen vor ihr fahrenden 23-jährigen Pkw-Fahrer aus Neukirchen-Vluyn und fuhr diesem auf.

Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw des 23-Jährigen auf einen dritten Pkw eines 36-Jährigen aus Lüdinghausen und einen vierten Pkw eines 30-Jährigen aus Bottrop geschoben.

Aufgrund der abrupten Bremsung der 19-Jährigen konnte ein nachfolgender 25-Jähriger aus Holzwickede mit seinem Pkw nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den Pkw der 19-Jährigen auf. Diese wurde bei dem Auffahrunfall schwerverletzt und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Pkw und auch der des 23-Jährigen aus Neukirchen-Vluyn waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Zur Unfallaufnahme und zum Abschleppen der Fahrzeuge war die Kreisstraße zwischen den Straßen "Zeche-Hermann-Wall" und "Alte Zechenbahn" zwischen 16.05 Uhr und 18.10 Uhr voll gesperrt.

