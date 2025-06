Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe, Einbruch - Bassum, Diebstahl einer Kasse - Schwaförden, Autofahrer mit über 2 Promille ---

Diepholz (ots)

Weyhe - Einbruch

Im Heidfeldweg in Weyhe sind am Pfingstmontag Unbekannte in ein Wohnhaus eingebrochen. Der oder die Täter drangen gewaltsam durch den Wintergarten ins Haus ein. Im Haus wurden nahezu alle Räume über mehrere Etagen durchsucht. Ob die Täter Diebesgut erlangten, steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Bassum - Kasse entwendet

Bereits am Donnerstagabend letzter Woche hat ein Unbekannter kurz vor Ladenschluss die Kasse aus dem REWE Getränkemarkt in der Syker Straße entwendet und dann auf der Flucht weggeworfen.

Der maskierte Unbekannte betrat gegen 21.55 Uhr den Markt und ging direkt zur nicht besetzten Kasse. Er nahm eine mitgebrachte Brechstange und brach die Kasse auf. Dann nahm er die Geldkassette und verließ den Markt. Als ein Zeuge ihm folgte, warf er die Geldkassette ins Gebüsch und flüchtete zu Fuß. Der Unbekannte wird 190 bis 195 cm groß und etwa 20 Jahre alt beschrieben. Bekleidet war er mit einer grünen Cargohose und einer dunklen Regenjacke mit Kapuze.

Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Schwaförden - Über 2 Promille

Am Pfingstmontag gegen 17.30 Uhr stoppte die Polizei in Schwaförden, Mallinghausen, einen alkoholisierten Pkw-Fahrer. Der angehaltene 79-jährige Fahrer stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss. Eine Überprüfung ergab einen Wert von 2,2 Promille. Nachdem der 79-Jährige eine Blutprobe abgegeben hatte, beschlagnahmte die Polizei seinen Führerschein. Den Fahrzeugschlüssel behielt die Polizei ebenfalls, damit der Fahrer gar nicht erst in Versuchung gerät. Den 79-Jährigen erwartet jetzt ein Strafverfahren und eine längere Führerscheinsperre.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell