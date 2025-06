Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Freistatt - Erfolgreiche Vermisstensuche ---

Diepholz (ots)

Ein seit Donnerstagmittag vermisster Heimbewohner aus Freistatt konnte am Abend von einem Rettungshund des THW unversehrt aufgefunden werden.

Das Altenhilfezentrum in Freistatt, Heimstatt, meldete am Donnerstagmittag gegen 13.15 Uhr einen 71-jährigen Bewohner als Vermisst. Eine mehrmalige Absuche des Heimes und des Grundstückes um das Heim blieben erfolglos. Da der Vermisste dement und auch orientierungslos ist, wurde die Suche ausgedehnt. Zusammen mit der Feuerwehr, einer Drohnengruppe der Feuerwehr und Rettungshunden des THW, wurde die weitere Umgebung abgesucht. Gegen 17.30 Uhr fand ein Rettungshund des THW den Vermissten in einem Wald versteckt in einer Brombeerhecke. Der 71-Jährige war wohlauf und konnte unversehrt ins Altenhilfezentrum zurückgebracht werden.

