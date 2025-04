Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ein Dutzend Computerspiele gestohlen

Erfurt (ots)

In Erfurt verschaffte sich ein Dieb in den vergangenen Tagen Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Johannesvorstadt. Im Keller brach er mehrere Abteile auf und wurde in einem davon fündig. Aus diesem stahl er mehr als ein Dutzend Computerspiele für eine Spielekonsole im Wert von etwa 150 Euro. Mit seiner Beute flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und leitete Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (SE)

