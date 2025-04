Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 200 Liter Kraftstoff gestohlen

Landkreis Sömmerda (ots)

Im Landkreis Sömmerda hatten es Diebe am vergangenen Wochenende auf mehrere Lkw abgesehen. Die Täter überstiegen zunächst den Zaun eines Unternehmens in Kölleda und machten sich anschließend an den Tankdeckeln mehrerer Fahrzeuge zu schaffen. Sie öffneten diese ohne Schaden zu verursachen und zapften insgesamt etwa 200 Liter Kraftstoff ab. Mit ihrer Beute im Wert von über 300 Euro flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Am Montagmorgen bemerkten Mitarbeiter den Diebstahl und erstatteten Anzeige bei der Polizei wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SE)

