LPI-EF: Anlagebetrüger erbeuten 32.000 Euro

Erfurt (ots) - Eine fehlende Fahrerlaubnis war am Montagabend nicht das einzige Problem eines Autofahrers. Der 28-Jährige war mit seinem Dacia in Erfurt unterwegs gewesen, als ihn Polizeibeamte in der Salinenstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei konnte der Mann keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Zudem verlief ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest positiv. Damit war die Fahrt für den 28-Jährigen ...

