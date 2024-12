Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg - Mehrere Fahrzeuge beschädigt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstag, den 07.12.2024, zwischen 19:00 und 23:30 Uhr, beschädigten unbekannte Täter mehrere Fahrzeuge auf einem Parkplatz in der Köchlinstraße in Maulburg.

An mehreren Autos wurden Reifen zerstochen. Derzeit sind der Polizei vier beschädigte Fahrzeuge bekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf einen Betrag im vierstelligen Bereich.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und sucht dringend nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder die Tat beobachtet haben.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Schopfheim unter der Telefonnummer 07622 666980 entgegen.

