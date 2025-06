Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: POL-DH: Pressemitteilung der PI Diepholz vom 14.06.2025

Diepholz (ots)

Diepholz - Verkehrsunfall mit zwei Pedelec-Fahrerinnen

Eine 66-jährige Frau befährt mit ihrem Pedelec in einer Kolonne den Dümmerdeich aus Richtung Hüde kommend in Fahrtrichtung Lembruch. Als die von hinten kommende 17-jährige Fahrerin mit ihrem Pedelec überholt, kommt es an den Lenkern zu einem leichten Zusammenstoß. Durch die Berührung kommt die 66-jährige Frau mit dem Pedelec zu Fall und verletzt sich schwer.

