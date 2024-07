POL-PDPS: Sachbeschädigung an PKW

Pirmasens (ots) - Am 27.07.2024 um 13:55 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Gärtnerstraße/Turnstraße in Pirmasens zu einem Verkehrsunfall. Eine 20-jährige Pirmasenserin befuhr mit ihrem weißen Fiat 500 die Gärtnerstraße geradeaus in Richtung Schützenstraße. Eine 67-jährige Pirmasenserin kam aus Richtung Exerzierplatz und wollte mit ihrem schwarzen Dacia geradeaus in die Turnstraße einfahren. Durch den Zusammenstoß ...

