Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Barnstorf, Einbruch in Kindergarten - Lemförde, Verkehrsunfall mit zwei Verletzten ---

Diepholz (ots)

Barnstorf - Einbruch in Kita

Unbekannte sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in eine Kindertagesstätte in der Dr. Rudolf Dunger Straße eingebrochen. In der Zeit von Montag, 18.00 Uhr, bis Dienstag, 07.00 Uhr, drangen der oder die Täter gewaltsam durch ein Fenster in die Kita ein und durchsuchten mehrere Räume. Aus dem Büro wurden ein Möbeltresor und Geldkassetten entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Lemförde - Zwei Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Hauptstraße / Elastogranstraße wurden am Dienstagnachmittag gegen 16.15 Uhr zwei Pkw-Fahrer leicht verletzt. Eine 70-jährige Pkw-Fahrerin hatte an der Kreuzung die Vorfahrt nicht beachtet und war mit dem Pkw eines 59-jährigen Fahrers kollidiert. Die beiden Verletzten versorgte der Rettungsdienst. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden beträgt ca. 7000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell