Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Nach Unfall geflüchtet

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Coesfelder Straße;

Unfallzeit: zwischen 03.03.2025, 16.00 Uhr, und 04.03.2025, 09.35 Uhr;

Nach einem Unfall geflüchtet ist ein Autofahrer an der Coesfelder Straße in Ahaus. Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen hatte er zuvor einen am Fahrbahnrand geparkten schwarzen VW Polo angefahren und beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben, fuhr der Unbekannte davon.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus, Tel. (02561) 9260. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell