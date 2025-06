Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Einbruch in Metzgereifachgeschäft - Zeugenaufruf (31.05./01.06.2025)

Konstanz (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind Unbekannte in ein Metzgereifachgechäft in der Max-Stromeyer-Straße eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 17.00 Uhr und 06.30 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen. Dort durchsuchten sie die Zimmer, brachen eine Geldkassette sowie zwei Tresore auf und entnahmen Bargeld im vierstelligen Bereich. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Zeugen, die während der Tatzeit, insbesondere zwischen 00.00 Uhr und 00.30 Uhr Verdächtiges im Bereich der Metzgerei beobachtet haben oder Personen, die sonst Hinweise auf die Identität des oder der Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-0, beim Polizeirevier Konstanz, zu melden.

