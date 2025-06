Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - Radfahrer bei Zusammenstoß mit Auto verletzt (30.05.2025)

Tuttlingen (ots)

Am Freitagabend ist es in der Weimarstraße an der Ausfahrt eines Supermarktparkplatzes zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Auto gekommen.

Gegen 21:00 Uhr wollte ein 22-Jähriger mit einem Seat Mii vom Parkplatz eines Supermarktes nach rechts auf die Theodor-Heuss-Allee abbiegen. Dabei kam es im Bereich des dort verlaufenden kombinierten Geh- und Radwegs zur Kollision mit einem von rechts kommenden 62-jährigen Radfahrer.

Der Mann prallte auf die Motorhaube, stürzte zu Boden und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell